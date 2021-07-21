Воронеж, 21 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Воронеже приступили к демонтажу здания центра культуры и бизнеса «Апекс» — его называют старейшим бизнес-центром в городе. По данным на 20 июля, рабочие закрыли входы в здание строительными щитами. Работы пока ведутся во внутренних помещениях здания.

Chris Снос построек

Бизнес-центр «Апекс» был построен в 1992 году. При этом строительство началось ещё в советское время, в здании должен был разместиться Дом политпросвещения, но достраивали его уже после развала СССР. В 1990-х и начале 2000-х годов здание использовалось как концертная площадка, также здесь размещались различные арендаторы. В последние годы здание было законсервировано.

Здание «Апекса» принадлежало московской компании «Оргтех» и было выставлено на торги в рамках конкурсного производства. В январе 2021 года оно было продано за 81 млн рублей.