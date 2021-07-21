Горно-Алтайск, 21 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай фиксируют рост преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи и сети интернет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, с начала года зарегистрировано более 350 подобных случаев.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

«В общей сложности граждане добровольно отдали в руки аферистов почти 20 млн рублей. Пользуясь доверчивостью людей, злоумышленники за считанные минуты выкачивают деньги, которые многие зарабатывали годами», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что большинство жертв ранее не раз слышали о приёмах мошенников. При этом самыми распространёнными схемами остаются «звонок от сотрудника банка», а также использование сайтов по покупке-продаже имущества.

В связи с этим правоохранители призвали граждан быть осторожнее в общении с неизвестными людьми, если речь идёт о переводе денег или оказании услуг.

Периодически в полиции фиксируются довольно экзотические случаи. Как сообщало ИА REGNUM, житель Чемальского района потерял деньги, пытаясь купить в сети двух альпаков.

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