Сысерть, Свердловская область, 21 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве женщины-блогера Кристины Ж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В злодеянии обвиняется муж убитой. Пара жила в Сысертском районе. По версии следствия, супруг убил жену вследствие ссоры. Через несколько дней он вывез тело убитой в лес.

Позже причастность гражданина к преступлению была установлена, мужчину задержали. «Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых напомнил, муж супруги сам обратился в правоохранительные органы и заявил об исчезновении женщины. «После убийства глава семьи обратился в дежурную часть территориального ОВД и сделал заявление о таинственном исчезновении своей «второй половинки», — сказал полковник.

Над раскрытием преступления работали опытные оперуполномоченные уголовного розыска ОВД Сысерти под руководством полковника полиции Александра Глущенко, руководителя районного отдела Следственного комитета Михаила Минина и опытного следователя СКР Дарьи Вашевой.

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло в апреле 2021 года.