Южноуральск, Челябинская область, 21 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В челябинской области идёт проверка по факту обнаружения ребёнка спящим на обочине дороги. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дорога

Поводом стали публикации в СМИ. В ходе следственных действий предстоит установить обстоятельства, при которых ребёнок оказался в опасной ситуации. Также следователи оценят и действия соответствующих социальных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхлетний мальчик был обнаружен на обочине местным жиелем. Гражданин проводил его до дома, но мать ребёнка отнеслась к такой помощи с непониманием. Компетентные органы начали проверку этой семьи. Оказалось, что у женщины четыре ребёнка, а этот мальчик ранее уже попадал в подобные ситуации.