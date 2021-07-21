Кемерово, 21 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Кузбассе сегодня, 21 июля, стартует проект строительства новой дороги, которая соединит сразу три строящихся микрорайона Кемерова: №72 и 74 в Кемерове, ЖК «Английский двор» в поселке Металлплощадка Кемеровского округа.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ввод дополнительной автомагистрали значительно разгрузит дороги Ленинского района областного центра.

Работы будут вестись в рамках федеральной программы «Стимул», которая является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта — 433 млн рублей. Строительство планируется завершить до конца октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля президент России Владимир Путин поздравил Кузбасс с 300-летием. Он подчеркнул, что вклад кузбассовцев в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России, невозможно переоценить.

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