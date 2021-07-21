Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Власти Петербурга объявили об ограничениях в движении частного и общественного транспорта в связи с проведением Главного военно-морского парада. В день генеральной репетиции парада, 22 июля, а также в день проведения самого парада (25 июля) движение транспортных средств будет прекращено на центральных улицах Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Для облегчения транспортной ситуации в эти дни с 10 до 14 часов будет организован бесплатный проезд автотранспорта по Западному скоростному диаметру (ЗСД) от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта.

В день проведения парада проезд по участку КАД на дамбе от Порта Бронка до Приморского шоссе будет закрыт с 7 до 17 часов. Исключение будет сделано только для жителей Кронштадта (по пропускам), аккредитованного на параде транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб.