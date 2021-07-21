Киев, 21 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. На Украине из-за сложных погодных условий остались без света 838 населённых пунктов в 13 областях страны. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

ЛЭП

«Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что больше всего населённых пунктов обесточено в Полтавской области — 194, далее идут Кировоградская — 158, Черкасская — 157, Киевская — 121, Днепропетровская — 38, Хмельницкая — 37, Одесская — 32, Сумская — 28, Николаевская —24, Черниговская — 19, Черновицкая — 15, Винницкая — 14 и Запорожская — один населённый пункт.

Бригады облэнерго работают над возобновлением электропитания.

Напомним, сутками ранее на Украине были обесточены 75 населённых пунктов в четырёх областях страны.