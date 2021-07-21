Вашингтон, 21 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Определились все участники четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ. Заключительные матчи группового этапа турнира состоялись 21 июля.

Sportstavki.online Кубок КОНКАКАФ

В ¼ финала турнира между собой сыграют:

Катар — Сальвадор

Мексика — Гондурас

Коста-Рика — Канада

США — Ямайка.

Матчи состоятся 25 и 26 июля. Турнир проходит в США.

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