Определились все участники плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ
Вашингтон, 21 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Определились все участники четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ. Заключительные матчи группового этапа турнира состоялись 21 июля.
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Кубок КОНКАКАФ
В ¼ финала турнира между собой сыграют:
- Катар — Сальвадор
- Мексика — Гондурас
- Коста-Рика — Канада
- США — Ямайка.
Матчи состоятся 25 и 26 июля. Турнир проходит в США.
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