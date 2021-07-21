Махачкала, 21 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Дагестане построят дорогу из аэропорта к санаториям, расположенным в рекреационной зоне на Каспии. Протяженность новой трассы составит всего четыре километра, она будет идти параллельно федеральной трассе «Кавказ» и разгрузит основную дорогу, сообщил глава минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

«В этом году мы начинаем основные работы, и удалось бы закончить строительство, если бы не замена моста. Завершение работ по графику планируем на сентябрь следующего года», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, в план работ на путепроводе на текущий и 2022 годы входит строительство моста протяженностью около 100 метров. Он заменит старый, построенный почти 60 лет назад, и станет выдерживать большие нагрузки. Туристы, прибывающие на отдых в санатории, расположенные на побережье Каспийского моря, в том числе «Каспий», «Чайка», «Парус», оценят удобство новой дороги, по которой из аэропорта можно будет добраться без пробок.