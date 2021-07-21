Песчанокопский район, Ростовская область, 21 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор бывшим главе и начальнику сектора имущественных и земельных отношений Песчанокопского сельского поселения. Экс-чиновники признаны виновными в земельных махинациях, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Следствием и судом установлено, что с 2014 года по 2017 год по указанию чиновников были внесены фиктивные записи в похозяйственную книгу. Это привело к регистрации права собственности на участки в пользу как сотрудников администрации и частных лиц. В результате ущерб был причинён администрации населённого пункта и собственнику одного из участков.

За мошенничество, превышение должностных полномочий и служебный подлог бывшего главу и начальника сектора суд приговорил к шести годам колонии общего режима.