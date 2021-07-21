Самара, 21 июля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Бизнес-центр частной космонавтики намерены создать в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото Синьхуа В космосе

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на выездном заседании комитетов научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту в рамках проведения выставки достижений авиационно-космического комплекса России МАКС-2021.

По словам советника Губернатора Самарской области, генерального директора управляющей компании «Инженерии будущего» Ольги Михеевой, в регионе сформирована дорожная карта по формированию центра экспериментов в космосе и бизнес-центра частной космонавтики, который планируется создать на базе НОЦ «Инженерия будущего».

Отмечается, что Самарская область может стать центром развития частной космонавтики. Представители нескольких компаний сообщили, что им интересно развивать данную тему, которая могла бы служить коммерческим задачам.

«Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что самарские компании представили новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021.