Энгельс, Саратовская область, 21 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. На озере Сазанка в городе Энгельсе с 21 по 27 июля пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров. В первенстве России примут участие около 500 спортсменов из 29 регионов страны, сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Гребля на байдарках

В программу соревнований вошли: заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000, 5000 метров и в эстафете в одиночках 4 по 200 метров. По итогам соревнований произведут подсчет очков в командном зачете.

ИА REGNUM напоминает, в начале текущего года стало известно и готовящемся проекте реконструкции водной базы «Олимпия» в Саратове. На объекте планируют построить современный гребной канал, который не будет уступать базе в Краснодаре, где в настоящее время тренируется сборная России по гребле на байдарках и каноэ.

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