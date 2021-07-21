Москва, 21 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Российская лесопромышленная компания RFP Group, совладельцем которой является бизнесмен Роман Абрамович, отказалась от строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске Хабаровского края, сообщает 21 июля РБК со ссылкой на главу компании Константина Лашкевича.

Marina Lystseva Роман Абрамович

Он напомнил, что в Амурске раньше существовал ЦБК, но он закрылся после развала СССР, «была идея самим построить завод там же».

«Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности) была бы близка к нулю», — сказал он, уточнив, что инвестиции в строительство ЦБК оценивались в $1 млрд.

Топ-менеджер добавил, что «проще делать более скромные по инвестициям проекты по производству пеллет с рентабельностью на уровне 12−17%, чем строить гигант, который будет убыточным и станет постоянно просить господдержки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края обратились к врио губернатора Михаилу Дегтярёву с просьбой не допустить остановки крупнейшего на Дальнем Востоке деревоперерабатывающего предприятия, которая может произойти из-за отсутствия сырья.

Если глава региона не вмешается в ситуацию, без работы останутся 1,5 тыс. человек. Совместное обращение коллективов сразу нескольких предприятий, которые зависят от банкротного ООО СП «Аркаим».

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