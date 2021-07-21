Компания Абрамовича отказалась строить ЦБК за $1 млрд на Дальнем Востоке
Москва, 21 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Российская лесопромышленная компания RFP Group, совладельцем которой является бизнесмен Роман Абрамович, отказалась от строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске Хабаровского края, сообщает 21 июля РБК со ссылкой на главу компании Константина Лашкевича.
Он напомнил, что в Амурске раньше существовал ЦБК, но он закрылся после развала СССР, «была идея самим построить завод там же».
Топ-менеджер добавил, что «проще делать более скромные по инвестициям проекты по производству пеллет с рентабельностью на уровне 12−17%, чем строить гигант, который будет убыточным и станет постоянно просить господдержки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края обратились к врио губернатора Михаилу Дегтярёву с просьбой не допустить остановки крупнейшего на Дальнем Востоке деревоперерабатывающего предприятия, которая может произойти из-за отсутствия сырья.
Если глава региона не вмешается в ситуацию, без работы останутся 1,5 тыс. человек. Совместное обращение коллективов сразу нескольких предприятий, которые зависят от банкротного ООО СП «Аркаим».
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