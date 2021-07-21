Кызыл, 21 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле к 100-летию создания Тувинской Народной Республики отремонтируют одно из старейших зданий, построенное в 1910 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время здесь располагается станция переливания крови.

Сайт правительства Тувы: gov.rtyva.ru Станция переливания крови в Кызыле

Изначально здесь размещалось Переселенческое управление, ведавшее обустройством русских крестьян после принятия Урянхайского края под протекторат Российской империи в 1914 году. В 1933—1941 годы в здании находилось полномочное представительство СССР.

Единственный ремонт был проведён в 1965 году. В связи с этим к настоящему времени многие конструкции здания пришли в негодность. На капремонт выделено 9,5 млн рублей.

«Строители обязуются завершить ремонт внешнего фасада к празднованию 100-летия ТНР, а к сентябрю — отделочные работы во всех кабинетах: полностью заменят системы отопления и электроснабжения, установят новые пластиковые окна», — отметили в правительстве.