Хьюстон, США, 21 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Сборная Катара одержала победу над командой Гондураса в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе катарской команды голы забили защитник Хомам Ахмед на 25-й минуте и полузащитник Абдулазиз Хатем на 94-й. При этом на 41-й минуте нападающий сборной Катара Акрам Афиф не реализовал пенальти.

Сборная Катара выиграла группу D, набрав семь очков. Команда Гондураса с шестью очками стала второй. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

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