Воронеж, 21 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Внести здание Дворца культуры имени 50-летия Октября, расположенное в Советском районе Воронежа, в реестр объектов культурного наследия требует инициативная группа. При этом активисты рассчитывают на помощь не местных властей, а вице-спикера Госдумы РФ VII созыва Алексея Гордеева («Единая Россия») и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Снос

«Если вспомнить модернистское здание «Цветы Украины», построенное в 80-х годах в Киеве, то там история ровно такая же: неохраняемое здание, собственник его покупает и спокойно начинает ломать, чтобы строить там торговый центр. Инициативная группа сначала пишет заявление о постановке, а затем идёт ложиться под экскаваторы, захватывает здание… Москвичи-урбанисты назвали это «архитектурным майданом», — прокомментировала ситуацию порталу «Домострой.РФ» краевед, член Общественного совета при департаменте архитектуры Воронежской области Ольга Рудева, добавив, что воронежцы готовы и к такому развитию событий.

«Люди выйдут брать живой цепью, люди выйдут ложиться под экскаваторы и так далее. Лишь бы не пропало это здание», — добавила Рудева.

В соцсетях воронежцы опасаются, как бы не пришлось присваивать статус объекта культурного наследия «полтиннику» «посмертно», как это произошло с хлебозаводом №1. Ольга Рудева, отвечая на комментарии, отметила, что люди готовы защищать здание ДК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», был продан вместе с прилегающим к зданию парком с аукциона. Его приобрела ФК «Аксиома» за 509,4 млн рублей.

До последнего времени Дворец культуры имени 50-летия Октября оставался одной из немногих площадок в Воронеже, где работали детские кружки и секции. Несмотря на то, что новый собственник пока не раскрыл планы относительно здания и сквера, эксперты склоняются к мнению, что, скорее всего, ДК будет снесён. Воронежцы выступили резко против уничтожения одного из видовых зданий района и организовали сбор подписей за его сохранение.