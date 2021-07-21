Сеул, 21 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Сети опубликованы первые рендерные изображения модернизированного KIA Telluride. Рендеры модели размещены на сайте издания «Колёса.ру».

Колёса.ру Рендер нового Kia Telluride

Рендеры созданы на основе фотографий закамуфлированного тестового прототипа, который был замечен во время испытаний.

Судя по представленным изображениям у будущей новинки можно ожидать появление новых фар с парой вытянутых вертикальных элементов. Кроме того, у автомобиля появится переработанная радиаторная решётка и модернизированный передний бампер.

Сзади транспортного средства также будет установлен обновлённый бампер с встроенными в него фонарями. По предварительной информации, рестайлинговый кроссовер получит новый логотип марки.

Ранее автопроизводитель KIA вывел на рынок Южной Кореи новый четырехместный минивэн Carnival HiLimousine. Авто относится к сегменту «бизнес-класс». Кресла модели обтянуты кожей наппа, оснащены электрическим приводом, электрообогревом, вентиляцией и складывающимися подставками для ног.

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