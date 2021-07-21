Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 21 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров Ленинска-Кузнецкого получил компьютерный томограф последнего поколения. Как сообщает 21 июля региональны минздрав, оборудование стоимостью 31 млн рублей поступило в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Правительство Кемеровской области Компьютерный томограф последнего поколения запущен в Кузбассе

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Новый компьютерный томограф оснащен инновационным программным обеспечением, которое значительно упрощает проведение исследования, при этом повышая его эффективность.

Сокращено количество этапов рабочего процесса, минимизировано участие медицинского персонала.

«Исследование занимает несколько секунд, больше времени требует подготовительный этап. Данные пациента вводятся на рабочий планшет, аппарат автоматически определяет, с какой области начать исследование, и передает информацию на рабочую станцию, которая находится в другом помещении, где уже все данные анализирует врач. Все это время за состоянием обследуемого человека наблюдают с помощью встроенной видеокамеры», — пояснила заведующая рентгенологическим отделением Нина Агафонова.

По её словам, стол компьютерного томографа позволяет обследовать пациентов весом до 220 килограммов.

«В Кузбассе идет планомерное переоснащение больниц. В юбилейном 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» будут оборудованы все жизненно важные сферы: для сердечно-сосудистой службы будет закуплено 73 единицы техники, для онкологической — 17. Жители всех территорий области должны иметь возможности для получения качественной и современной медицинской помощи», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной: на утро 21 июля в регионе выявили 196 новых носителей SARS-CoV-2.

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