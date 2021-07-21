Ижевск, 21 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Удмуртия по итогам первого полугодия 2021 года увеличила экспорт продукции АПК на 11,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Udmurt.ru

В структуре экспорта основную долю составляет продукция молочной отрасли: ультрапастеризованное молоко, молочные коктейли, мороженое. В физическом выражении объем экспорта молочной продукции составил 524 тонны, в денежном — 484 тыс. долларов США. Поставки осуществляются в Китай, США, Таджикистан, Армению, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и Монголию.

Также значительный объем составляет экспорт рапсового масла — 410 тонн и 402 тыс. долларов США. Третьей крупнейшей экспортной позицией является свинина, свиной жир и субпродукты из свинины — 406 тонн и 651 тыс. долларов США.

Кроме того, в структуру экспортных поставок вошли водка и спиртные напитки, картофель семенной и пищевой, семена льна и кормовых растений, корма для животных и кофе на основе сырья из Бразилии. География экспорта включает 29 стран, в этом году присоединились к числу импортеров США, Бразилия, Бельгия и Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, грантовая поддержка на общую сумму 40 млн рублей будет предоставлена потенциальным агроэкспортёрам в Удмуртии. Максимальная сумма гранта составит 20 млн рублей. «Производителям будут компенсированы 50% затрат, связанных с благоустройством производственной инфраструктуры, отвечающей всем требованиям Россельхознадзора для получения права на экспорта продукции», — сообщали в минсельхозе республики.

Читайте также: Потенциальные агроэкспортёры смогут получить гранты в Удмуртии