Орландо, США, 21 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Ямайки в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил на 53-й минуте нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис.

С 72-й минуты Коста-Рика играла в меньшинстве после удаления вратаря ЛеонеляМорейры, но сборная Ямайки не смогла реализовать численное преимущество.

Сборная Коста-Рики выиграла группу А, набрав девять очков. Команда Ямайки с шестью очками стала второй. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

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