Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Новейший навигационный спутник «Глонасс-К2» запустят не в 2021-м, а в 2022 году. Об этом источник в ракетно-космической отрасли сообщил в кулуарах Международного авиационно-космического салона (МАКС).

(сс) USSR BOY ГЛОНАСС

«Глонасс-К2» будет готов в этом году с возможностью запуска в начале следующего», — сказал собеседник ТАСС.

Речь идёт о новом поколении навигационных спутников системы ГЛОНАСС. О запуске такого спутника, запланированном на четвёртый квартал 2021 года, в апреле сообщал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов.

Как сообщало ИА REGNUM, после поэтапного перевода системы ГЛОНАСС на спутники нового типа точность определения местоположения сократится до 10 см. Сейчас точность системы составляет 2,5 м.

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