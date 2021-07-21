Джакарта, 21 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в округе Мамаса индонезийской провинции Западный Сулавеси, сообщает Detik.

skeeze Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 21 июля в 04:40 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше в 9 км от округа Мамаса. Очаг землетрясения залегал на глубине около 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 потрясло архипелаг Талауд в индонезийской провинции Северный Сулавеси.