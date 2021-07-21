Киев, 21 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 655 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 21 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за сутки на Украине были госпитализированы 508 человек, 13 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Киеве и Одесской области — 232 и 59 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 245 930 случаев заражения, 52 769 пациентов скончались от последствий заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич рассказал о том, что Польша может продать Украине несколько миллионов доз вакцины от COVID-19.