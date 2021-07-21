Амурск, Хабаровский край, 21 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, произошедшего на подъезде к городу Амурск в Хабаровском крае, погибли четыре человека. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что в районе девятого километра дороги Амурск — Комсомольск водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем.

«В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека. Водитель грузовика не пострадал», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина погиб в результате ДТП с КамАЗом на трассе в Самарской области.