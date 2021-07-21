Чита, 21 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 723, причём 320 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 48 038 пациентов (+277 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1087 человек (+10 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 196 находится в тяжёлом состоянии (+1 за последние сутки), 70 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-14 за последние сутки).

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