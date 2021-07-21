Грозный, 21 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Чечне привиты от коронавируса уже 96% от запланированного контингента. Всего приняли участие в прививочной кампании 535 635 человек. Среди них в том числе лица старше 60 лет. Из их числа привиты 48,1% человек.

Вакцинация

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«При сохранении нынешних темпов прививочная кампания в Чеченской Республике завершится в ближайшее время», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В Чечне за прошедшие сутки было выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей опасной инфекции достигло 14 574 человек. Не удалось спасти врачам 257 пациентов, в том числе восемь — за прошедший день.