Новосибирск, 21 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области к врачам по поводу нападения клещей обратились более 12,6 тыс. человек. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

«Зарегистрировано 43 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом у не привитых лиц (в 2020 году на эту дату было 53 случая) и 46 случаев заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году — 50)», — отметили в штабе.

По данным лабораторных исследований, возбудители клещевого энцефалита выявлены у 1,5% проверенных клещей. При этом положительный результат на наличие возбудителя клещевого боррелиоза дан в 33,7% случаях.

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