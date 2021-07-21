Южно-Сахалинск, 21 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. На территории четырех районов Сахалина объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Лесной пожар

«22 июля на территории Смирныховского, Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется высокая пожарная опасность лесов, сообщает Сахалинское управление Росгидромета», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с этим рекомендуется: не бросать в лесу горящие спички, окурки и тлеющие тряпки; не разводить костры рядом с местами, где возможно возгорание; не оставлять в лесу самовозгораемый материал; не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах; не разводить костер в ветреную погоду и не оставлять его без присмотра; а также обязательно залить водой костер, покидая стоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посещение лесов из-за повышения риска возникновения лесных пожаров ограничено на территории Краснодарского края до 6 августа.