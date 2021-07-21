Вашингтон, 21 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Все российские игроки снялись с драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 июля сообщает «Чемпионат».

(сс) Taken Баскетбол

Отмечается, что центровой ЦСКА Александр Шашков и его агент отправили в НБА документы на отзыв кандидатуры.

Ранее с драфта снялись форвард «Химок» Владислав Одиноков, защитник «Автодора» Никита Михайловский и защитник «Басконии» Павел Савков.

Церемония драфта 2021 года пройдёт 29 июля в Нью-Йорке.