Все российские игроки снялись с драфта НБА
Вашингтон, 21 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Все российские игроки снялись с драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 июля сообщает «Чемпионат».
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Баскетбол
Отмечается, что центровой ЦСКА Александр Шашков и его агент отправили в НБА документы на отзыв кандидатуры.
Ранее с драфта снялись форвард «Химок» Владислав Одиноков, защитник «Автодора» Никита Михайловский и защитник «Басконии» Павел Савков.
Церемония драфта 2021 года пройдёт 29 июля в Нью-Йорке.