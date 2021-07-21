Пенза, 21 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Пензе в рамках нацпроекта «Культура» завершается создание модельной библиотеки на базе городской библиотеки № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, сообщает региональное министерство культуры и туризма.

Джон Артур Ломакс. В библиотеке

На модернизацию библиотеки выделялось около 10 млн рублей, из них 5 млн — федеральные средства. Были учтены архитектурные особенности здания в виде стеклянных стен, разработана концепция современной территории чтения. Отдельное внимание уделили детской зоне. Также в библиотека появилась настоящая сцена, трансформирующаяся в пространство для лекций, кинопросмотров, концертных программ. Обустроили зону коворкинга.

На выделенные средства приобрели цифровое пианино, интерактивные столы, экран с современной звуковой установкой, мультстудию, современные моноблоки, ноутбуки, 3D-ручки. В обновленной библиотеке будут проводиться форумы и конференции, занятия для семей и подростков, работать студии и кружки.

Библиотекари в настоящее время ведут последние приготовления к открытию и работают над расстановкой фонда.

ИА REGNUM напоминает, 27 августа 2020 года в поселке Лунино Пензенской области окрыли первую модельную библиотеку. Она разместилась на базе капитально отремонтированной библиотеки имени Т. З. Сёмушкина.

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