Уфа, 21 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Девочка получила травмы в результате падения со второго этажа дома в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Andrew Seaman Ребенок у окна

Сообщается, что инцидент произошел 20 июля в г. Кумертау. Там со второго этажа упала девочка 2019 года. В результате она получила различные травмы.

Отмечается, что в 2021 году в республике в результате падений с высоты получили не совместимые с жизнью травмы пять детей, а 17 несовершеннолетних получили травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 1 июля г. Уфе трехлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна многоэтажки.