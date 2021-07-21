Южно-Сахалинск, 21 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) 21 июля произошло четыре землетрясения магнитудой до 4,5, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Angelo_Giordano Землетрясение

«Землетрясения магнитудой от 2,3 до 4,5 зафиксированы в основном рядом с южной группой Курил. Глубина очагов — до 98 километров», — сказали в филиале.

Отмечается, что местные жители не ощутили подземные толчки. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее пяти землетрясений магнитудой до 3,9 произошло у берегов Курильских островов за сутки 19 июля.

Магнитуда сейсмособытий составила от 2,2 до 3,9. При этом эпицентры подземных толчков располагались в районе южной группы Курил. По предварительным данным, жители населенных пунктов на Курильских островах землетрясений не ощутили.

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