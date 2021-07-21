Сеул, 21 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии интерьера седана Hyundai Ioniq 6 с электромотором. Снимки размещены на сайте Bobaedream.

Bobaedream.co.kr Салон электрического седана Hyundai Ioniq 6

В основе новинки лежит архитектура E-GMP (Electronic Global Modular Platform). Экстерьер автомобиля выполнен в стиле концепт-кара Prophecy.

Ioniq 6 имеет опцию быстрой зарядки, а дальность хода модели может достигать 700 км. Салон машины представлять собой «умное жилое пространство». Здесь имеются регулируемые сиденья, Wi-Fi и стильные цифровые дисплеи. Также в электрокаре очень просторно.

На данный момент цена Hyundai Ioniq 6 не сообщается, однако ожидается, что он будет иметь более высокий ценник, чем у Ioniq 5, который стоит порядка 40 тыс. долларов (около 2,9 млн рублей).

Ранее Hyundai провела премьеру нового седана Elantra N 2022 модельного года, оснащённого двигателем производительностью 280 «лошадей» (392 Нм). Автомобиль получил спортивный выхлоп с электронноуправляемым клапаном.

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