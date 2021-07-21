Кызыл, 21 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Министерство экономики Тувы разработало меры господдержки предпринимателей, пострадавших от введённых ранее дополнительных антиковидных ограничений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, с 16 июля здесь закрыты заведения общепита, торговые центры, непродовольственные магазины.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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В частности, предприятиям будут предоставлять субсидию на сохранение занятости в размере одного МРОТ на каждого официально устроенного сотрудника. Деньги можно направить на выплату зарплаты, оплату страховых взносов, налогов или аренды.

«Есть возможность получить субсидию на покупку оборудования. Такой вид поддержки действует только на новое оборудование и не может превышать 5 млн рублей на одного получателя поддержки. Ещё одна субсидия действует на лизинг», — отметили в правительстве.

Рассматривается также возможность предоставления микрокредитов «Антиковид» для покрытия текущих расходов малых и средних предприятий. Размер его не превысит 300 тыс. рублей. Арендующим помещение в муниципальном или государственном здании обещана льгота или полное освобождение от арендной платы.