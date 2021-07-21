Ижевск, 21 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 июля прививку от коронавируса сделали 265 825 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 180 759 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделали 300 человек, 2771 житель республики получил второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля провели 1 347 855 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2786 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2724 исследования.

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