Ижевск, 21 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 21 июля провели 1 347 855 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Biozek.com Тест-система Biozek голландской фирмы Inzek

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2786 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2724 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1140 человек, из них у 582 граждан имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

Читайте также: Ещё трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19