Бишкек, 21 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка погибла в результате схода селя в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Сель

Сход селевых потоков произошел в сёлах Достук и Чангыр-Таш. Кроме того, сель затопила трассу Сузак — Кара-Дарья. Последствия стихийного бедствия ликвидируют 50 человек.

Напомним, обильные дожди на юге Киргизии с середины июля приводят к обильному сходу селевых потоков. 12 июля в Аксыйском районе погибли восемь человек.

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