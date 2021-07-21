Ижевск, 21 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

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Скончались женщины в возрасте 47 и 63 лет, а также 66-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1140 человек, из них у 582 граждан имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 июля в регионе выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 145 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 547 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4328 жителей.

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