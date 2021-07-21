Шахты, Ростовская область, 21 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании десятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Ребенок

Злоумышленник напал на ребёнка днём 19 июля в Александровском парке в Шахтах. Никого вокруг в этот момент не оказалось, чем и воспользовался преступник. Угрожая девочке, он отвел свою жертву за заброшенную постройку и совершил изнасилование, затем сбежал.

Подозреваемым оказался 40-летний шахтинец. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту изнасилования ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста.