Ижевск, 21 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 21 июля выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 145 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 547 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

Среди новых носителей вируса — 24 ребенка в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 49 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 079 человек. Всего в республике с начала пандемии скончались 1140 человек, из них у 582 граждан было подтверждено заражение коронавирусом, 558 человек скончались с признаками COVID-19. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая, за минувшие сутки скончались трое жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4328 жителей. Из числа носителей 3858 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 824 человека — в состоянии средней степени тяжести, 204 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Объем партии составил 42 тыс. комплектов. Таким образом, до настоящего момента в республику направили 309 445 комплектов прививок, в том числе «Спутник V» — 277 025 комплектов, «ЭпиВакКорона» — 30,86 тыс., «КовиВак» — 1,56 тыс. доз.

Читайте также: Удмуртия получила 42 тыс. комплектов вакцины от коронавируса