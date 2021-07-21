Уфа, 21 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Сферу детского отдыха и оздоровления намерены развивать в Башкирии с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона. Один из инвесторов представил инициативу по реализации в регионе проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

«Задача правительства республики — создать условия для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей. Нам необходимо отработать рассмотренную концессионную инициативу и подготовить алгоритм реализации проекта с определением сроков и ответственных исполнителей. Данный объект может стать базовым для региона», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова.

По словам представителя инвестора, этот проект является новым форматом детского отдыха: круглогодичный детский центр будет включать выставочный центр, центр дополнительного образования, медицинский блок и спортивные залы.

«Предполагаемый срок концессии составит 10−15 лет. Инвестиционная фаза — два года. От республики инвестор рассчитывает получить гарантии по возврату инвестиций, вложенных в проект, и обеспечение загруженности объекта на 70−80% за счет региональных программ», — сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам совещания Муратов поручил изучить опыт реализации подобных проектов в других субъектах РФ, а также доработать финансовую модель проекта и определить обязательства со стороны Башкирии.