Лас-Вегас, США, 21 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся на четыре места в рейтинге лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 21 июля сообщается на сайте организации.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Махачев поднялся с девятого на пятое место в рейтинге, опередив таких бойцов, как Тони Фергюсон, Рафаэль дос Аньос, Дэн Хукер и Конор Макгрегор.

Обновлённый топ-10 лёгкого веса UFC выглядит следующим образом:

Дастин Порье; Джастин Гэтжи; Бенеил Дариуш; Майкл Чендлер; Ислам Махачев (+4); Тони Фергюсон (-1); Рафаэль дос Аньос (-1); Дэн Хукер; Конор Макгрегор (-2); Грегор Гиллеспи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Махачев досрочно победил бразильца Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31.