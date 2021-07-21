Лас-Вегас, США, 21 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся на четыре места в рейтинге лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 21 июля сообщается на сайте организации.

(сс) Andreas Arcabic
UFC

Махачев поднялся с девятого на пятое место в рейтинге, опередив таких бойцов, как Тони Фергюсон, Рафаэль дос Аньос, Дэн Хукер и Конор Макгрегор.

Обновлённый топ-10 лёгкого веса UFC выглядит следующим образом:

  1. Дастин Порье;
  2. Джастин Гэтжи;
  3. Бенеил Дариуш;
  4. Майкл Чендлер;
  5. Ислам Махачев (+4);
  6. Тони Фергюсон (-1);
  7. Рафаэль дос Аньос (-1);
  8. Дэн Хукер;
  9. Конор Макгрегор (-2);
  10. Грегор Гиллеспи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Махачев досрочно победил бразильца Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31.