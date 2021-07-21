Махачев обошёл Макгрегора и Фергюсона в рейтинге UFC
Лас-Вегас, США, 21 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся на четыре места в рейтинге лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 21 июля сообщается на сайте организации.
(сс) Andreas Arcabic
UFC
Махачев поднялся с девятого на пятое место в рейтинге, опередив таких бойцов, как Тони Фергюсон, Рафаэль дос Аньос, Дэн Хукер и Конор Макгрегор.
Обновлённый топ-10 лёгкого веса UFC выглядит следующим образом:
- Дастин Порье;
- Джастин Гэтжи;
- Бенеил Дариуш;
- Майкл Чендлер;
- Ислам Махачев (+4);
- Тони Фергюсон (-1);
- Рафаэль дос Аньос (-1);
- Дэн Хукер;
- Конор Макгрегор (-2);
- Грегор Гиллеспи.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Махачев досрочно победил бразильца Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31.