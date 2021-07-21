Улан-Удэ, 21 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Бурятии с начала сезона нападениям клещей подверглись 2234 человека, в том числе 628 детей. Это на 22,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

«Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населенных пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в г. Улан-Удэ», — добавили в ведомстве.

В результате у 16 человек выявили заражение клещевыми инфекциями. В частности, пятеро заболели клещевым энцефалитом, ещё пять — клещевым боррелиозом, шесть — клещевым риккетсиозом. Тем временем, от энцефалита в республике привито 66,6 тыс. жителей при плане в 77 тыс. человек.