Москва, 21 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan представил информацию об обновлённом кроссовере Pathfinder, предназначенном для российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

EurovisionNim Автомобиль Nissan Pathfinder

У модели поперечное расположение двигателя. Спереди у авто стойки McPherson, а сзади — многорычажный механизм. Ширина модели составляет 1979 мм, высота — 1778 мм, а колесная база равна 2900 мм.

Дизайн у новинки стал более брутальным, чем у актуальной версии автомобиля, силуэт — «квадратным», а корма получила оригинальный С-образный силуэт. Также автомобиль может похвастаться новыми светодиодными фонарями и стильной радиаторной решёткой V-Motion. В движение модель будет приводить 288-сильная «шестерка» объёмом 3,5 литра.

В РФ новый Nissan Pathfinder появится в конце нынешнего года. Стоимость машины пока не раскрывается.

Ранее Nissan представил рестайлинговый электрокар Leaf MY21 с повышенным уровнем безопасность.

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