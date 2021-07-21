Магнитогорск, Челябинская область, 21 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против бывшего директора одного из муниципальных учреждений. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kartinki.ru Деньги

Женщине вменяют мошенничество, растрату, легализацию денег, добытых преступным путём, и злоупотребление полномочиями. Следователи считают, что в 2019 году эта гражданка дала своей подчинённой указание изъять из кассы учреждения деньги. На них впоследствии были приобретены подарки и сувениры. После этого с одним индивидуальным предпринимателем был заключён фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму более 160 тыс. рублей. Перечисленные деньги предприниматель вернул обвиняемой и та использовала на своё усмотрение.

Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники полиции. Оно уже передано для утверждения обвинительного заключения прокурору.