Дело экс-главы челябинского учреждения отдали прокурору
Магнитогорск, Челябинская область, 21 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против бывшего директора одного из муниципальных учреждений. Об этом сообщает областное управление СКР.
Женщине вменяют мошенничество, растрату, легализацию денег, добытых преступным путём, и злоупотребление полномочиями. Следователи считают, что в 2019 году эта гражданка дала своей подчинённой указание изъять из кассы учреждения деньги. На них впоследствии были приобретены подарки и сувениры. После этого с одним индивидуальным предпринимателем был заключён фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму более 160 тыс. рублей. Перечисленные деньги предприниматель вернул обвиняемой и та использовала на своё усмотрение.
Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники полиции. Оно уже передано для утверждения обвинительного заключения прокурору.