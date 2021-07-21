Саратов, 21 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 238 новых случаев заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 94 пациентов, с признаками ОРВИ — у 136 человек, у восьми пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 236 заражений. Всего по состоянию на 21 июля подтверждено 70 592 случая. Выздоровели с начала наблюдения 66 098 человек, за сутки — 221 пациент, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 97 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 62 человека, 13 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирная организация здравоохранения преследует цель вакцинировать к сентябрю 70% населения в каждой стране.

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