Ницца, Франция, 21 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Ницца» подписал контракт с нидерландским нападающим Джастином Клюйвертом. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба команды.

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Подробности соглашения с 22-летним игроком не сообщаются. По информации СМИ, Клюйверт перешёл в «Ниццу» из «Ромы» на правах аренды с возможностью выкупа за €10 млн.

Клюйверт является игроком «Ромы» с 2018 года. В сезоне 2020/21 его немецкий «РБ Лейпциг». В чемпионате Германии он сыграл 19 матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас.

Джастин Клюйверт является сыном известного футболиста Патрика Клюйверта, победителя Лиги чемпионов и двукратного бронзового призёра чемпионатов Европы.