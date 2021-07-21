Новосибирск, 21 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Новосибирске перед судом предстанет 36-летний местный житель по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР Авторитет

По данным следствия, высшее положение мужчина занял в январе 2020 года, руководил людьми, входящими в преступную иерархию в исправительных учреждениях области. Он также контролировал поступление денег в «общую кассу» преступного сообщества и их расходование.

Кроме того, обвиняемый предположительно распространял в тюрьмах преступные традиции и преступную идеологию, контролировал их соблюдение осужденными, в том числе применяя санкции к нарушителям «понятий» и так далее.

Сотрудники полиции и ФСБ задержали его в январе 2021 года при поддержке бойцов СОБР. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.