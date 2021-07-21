Вашингтон, 21 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США заключение, считает, что в его деле удаётся добиться прогресса. Об этом заявил адвокат гражданина РФ Стив Зиссу.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

По его словам, адвокаты Бута встретились 20 июля с некоторыми представителями посольства России в Вашингтоне. Состоялась «очень долгая и продуктивная беседа о том, что может быть сделано для того, чтобы помочь Буту», добавил он.

«Я доволен результатами этой встречи и уверен, что мы добиваемся прогресса», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.

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