Адвокат осужденного в США Виктора Бута заявил о прогрессе в его деле
Вашингтон, 21 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США заключение, считает, что в его деле удаётся добиться прогресса. Об этом заявил адвокат гражданина РФ Стив Зиссу.
По его словам, адвокаты Бута встретились 20 июля с некоторыми представителями посольства России в Вашингтоне. Состоялась «очень долгая и продуктивная беседа о том, что может быть сделано для того, чтобы помочь Буту», добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.
Читайте также: Кремль рассчитывает на освобождение Бута и Ярошенко в США