Омск, 21 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует запустить регулярные авиарейсы по маршруту Нур-Султан — Омск с 24 августа 2021 года. Соответствующая информация опубликована на сайте омского аэропорта.

Maarten Visser Air Astana

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов не указывается. На сайте Qazaq Air продажа билетов пока не открыта.

В настоящее время из Омска в Нур-Султане можно улететь только через Москву. До закрытия международного авиасообщения стоимость перелета из Омска в Нур-Султан в экономклассе составляла 46 тыс. тенге ($107).